Mets barre a Indios y se afianza en el liderato de la Liga de Béisbol

Los Mets siguen sin conocer la derrota en la presente campaña de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz. El pasado fin de semana, los metropolitanos refrendaron el liderato y la etiqueta de invicto tras barrer a Indios en encuentro que sostuvieron en el campo 4 del Deportivo AHMSA.

Angel Montemayor lanzó 5 herméticos innings de 2 hits, 4 ponches y 2 pasaportes, Kevin Mena bateó de 3-3 con 2 rayitas pintadas, para que Mets le recetaran a la tribu una blanqueada de 10-0, en el primer encuentro de la doble cartelera correspondiente a la octava serie.

En el primer rollo, los metropolitanos tomaron el comando del juego con un rally de 4 carreras elaborado por Irving Alejo, Kevin Mena, Miguel Martínez y Abraham Alfaro; después, en la segunda tanda, la diferencia se incrementó con un racimo de 5 que incluyó un vuelacercas de Rolando Mena, mientras que Alejo volvió a timbrar en la tercera entrada para sellar la victoria.

Por su parte, Alexis Sánchez salió con la derrota tras lanzar toda la ruta, cerrando su labor con 9 hits en contra, 10 carreras, 5 transferencias, un golpe y 2 ponches.

En la segunda confrontación, Kevin Mena y Raúl Rodríguez se hicieron presentes con anotaciones en la cuarta entrada para definir el segundo triunfo de los Mets, por pizarra de 7-5, con el cual se consumó la limpia.

Los Indios se agenciaron un rally de 4 en la segunda tanda, el cual fraguaron Darío Gutiérrez, Martín Daniel, Iván Salazar y Mario Cabrera, mientras que Uriel Mena timbró en la tercera tanda para adelantar 5-4 a la tribu. Sin embargo, los metropolitanos respondieron en la cuarta tanda con timbres de Mena y Rodríguez, para darle la vuelta a los cartones de forma definitiva.

Con este par de victorias, los poderosos Mets se afianzaron en la primera posición del standing con 14 victorias en fila, sin derrota alguna, mientras que Indios se quedó con récord de 8-6.