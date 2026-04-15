Acereros de Monclova presentan sus nuevos uniformes para la temporada 2026

Con la temporada por iniciar, los Acereros de Monclova presentaron los uniformes que lucirán en la edición 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. La Furia Azul reveló una rotación de seis indumentarias que combinan tradición e innovación, con los clásicos azul y blanco como base, pero también con propuestas en gris y negro que buscan acaparar las miradas en cada parque.

A través de sus redes sociales, la organización presentó una pasarela donde jugadores como Rodolfo Amador, Luis González, José Peraza, Carlos Tirado, Bryan Corral, Fernander Chávez y Alan Trejo modelaron cada uniforme. La galería dejó ver cada detalle de las nuevas armaduras con las que Acereros afrontará la temporada.

Dentro de la serie de indumentarias, destacó el uniforme blanco con vivos azules que portó Tirado, un diseño clásico que nunca falla y que mantiene la esencia del club, acompañado por versiones en azul marino y azul rey, todas con la leyenda "Acereros" bordado al frente, como sello de identidad.

Por otro lado, Peraza y Amador se encargaron de presentar los uniformes alternativos en tonos grises. Uno en gris claro con vivos en azul y rojo, y otro en gris oscuro con detalles en azul, ambos con la leyenda "Monclova" al pecho, dándole protagonismo a la ciudad.

Finalmente, Corral modeló uno de los diseños más llamativos. Una camisola negra con pantalonera gris y el número "1974" al frente, en referencia al año de fundación del club.

Como era de esperarse, la fanaticada no tardó en hacer su análisis desde las gradas digitales, y aunque hubo opiniones divididas, los uniformes tradicionales en azul y blanco se llevaron la mayor aceptación de la afición.