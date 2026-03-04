Acereros de Monclova destaca en Showcase 2026 de Furia Azul

El día de ayer, el Estadio Kickapoo Lucky Eagle fue el escenario de una intensa jornada con la realización del Showcase 2026 de la Furia Azul, evento que reunió a representantes de 27 organizaciones de las Grandes Ligas.

Un total de 33 prospectos, incluyendo un nutrido grupo de jóvenes coahuilenses, saltaron al terreno con un objetivo claro: mostrar su talento y buscar una oportunidad en las Mayores.

Desde temprana hora, los jóvenes peloteros participaron en pruebas de velocidad, potencia de brazo, defensiva, sesiones de bullpen y práctica de bateo, bajo la atenta mirada de scouts y buscadores de talento provenientes de distintas franquicias de la MLB. Cada lanzamiento, cada swing y cada atrapada representó una oportunidad invaluable para acercarse al sueño profesional.

El showcase no solo fue una vitrina individual, sino también un reflejo del sólido trabajo que la organización de Acereros de Monclova realiza en sus procesos de formación. La preparación física, el enfoque mental y el dominio técnico evidenciaron meses, y en algunos casos años, de desarrollo estructurado, consolidando a Monclova como un semillero importante dentro del béisbol mexicano.

Desde el día uno, el manager Juan Gabriel Castro se encuentra al frente del equipo, encabezando los trabajos de pretemporada y marcando el ritmo de lo que apunta a ser una pretemporada de alto nivel. Acompañado por su cuerpo técnico, el timonel ha comenzado a imprimir su filosofía de juego con los primeros jugadores que arribaron al campamento, quienes de inmediato se integraron a las sesiones de práctica, las cuales arrancaron con gran dinamismo, combinando ejercicios defensivos, rutinas de bateo, bullpen y otros detalles, con miras a llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada.