Lobos inician defensa de su corona con victoria en Monclova

Los Lobos iniciaron la defensa de su corona con una contundente victoria por pizarra de 14 carreras contra 5 sobre la novena de Naranjeros, en encuentro que inauguró la nueva temporada de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

El martes por la tarde, la manada regresó al Parque Ferrocarrilero tras casi un mes de haber conquistado el cetro, y refrendaron su hegemonía en el circuito de veteranos con un holgado triunfo.

Reginaldo Sánchez pasó por la registradora con efectividad de 3-3, Martín Arizpe bateó de 4-3, Roberto García se fue de 2-2, mientras que Alberto Hernández y José Luis Zapata conectaron de 4-2 para comandar el ataque de los Lobos, en tanto que en el montículo, Juan P. Navarro figuró con sólida labor de 5 entradas y 2 tercios para acreditarse el éxito.

Por el bando contrario, Jesús Chairez trabajó 4 innings en los que recibió el daño suficiente para cargar con la derrota, contando con 3 relevos que tampoco pudieron contener la ofensiva del equipo monarca.

Los Lobos comenzaron a darle forma al triunfo en el tercer rollo con un par de anotaciones a cargo de Arizpe y Hernández, luego Marco Castillo apareció en el cuarto episodio con una rayita más, mientras que un rally de 7 en la quinta y otro de 4 en la sexta tanda fueron determinantes para sellar una holgada diferencia en los cartones finales.

A su vez, los Naranjeros respondieron en la sexta entrada con un timbre de Víctor Contreras para el descuento, mientras que Julio González, Pedro De la Cerda, Felipe y Antonio García anotaron en el séptimo innings para darle algo de decoro al resultado.