Piratas de la familia Aguilera logran barrida ante Gallos de Estancias

De la mano de Cuitláhuac Martínez y Cristo Reyes, los Piratas de la familia Aguilera ganaron su primera serie en la presente campaña de la Liga de Béisbol "Jesús Armendáriz", tras barrer a los Gallos de Estancias en doble cartel que protagonizaron dentro de la tercera serie.

En la primera confrontación de la jornada, Martínez bateó de 2-2 y contribuyó con una tercia de rayitas para liderar el triunfo por pizarra de 10-6, mientras que Cato Ibarra se fue de 2-2 y Eduardo García conectó 2 imparables en 3 turnos para reforzar la ofensiva filibustera.

Tras agenciarse 7 anotaciones en el segundo capítulo, los Piratas extendieron la diferencia en la quinta tanda con timbres de Cuitláhuac Martínez y Eduardo García, mientras que el mismo Martínez volvió a cruzar el pentágono en la sexta entrada para completar la decena.

Por su parte, Mateo Quintero timbró en el primer rollo para los emplumados, luego Alejandro Meraz con triple comandó un rally de 3 carreras en el segundo capítulo, a la vez que Max Castillo con jonrón y el mismo Meraz anotaron en la sexta tanda para recortar la diferencia.

Después, en el segundo juego, los filibusteros consumaron la limpia con una clara victoria por pizarra de 10-2 que soportó Cristo Reyes con una hermética actuación en el centro del diamante, donde trabajó por espacio de 7 innings, apuntándose el éxito ante Diego Castillo.

Por su parte, Eduardo González destacó en la registradora con efectividad de 5-4 y Edgar Rodríguez Jr. se fue de 3-2 para apuntalar la ofensiva de los Piratas, equipo que puso su marca en 3-3 con el doble triunfo, mismo récord con el que se quedaron los Gallos.