Yankees logran victoria en Monclova: Karina Puente brilla en el softbol

Con timbres de Karina Puente y Dulce Flores en la parte alta de la séptima tanda, el equipo de Yankees aseguró una apretada victoria por la mínima diferencia de 16-15 sobre la escuadra de Girls Fire, al enfrentarse en la cuarta fecha de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las bombarderas se adelantaron de forma tempranera con rallies de 4 carreras en el primer rollo y de 7 en la segunda tanda, mientras que Carmen Castillo y Karen de los Santos sumaron 2 rayitas más en la tercera, luego Magaly Muñiz contribuyó con una anotación solitaria en el cuarto episodio, mientras que Puente y Flores sentenciaron en la séptima tanda con 2 rayitas.

Por su parte, las "chicas de fuego" encontraron la contundencia en la parte final del cotejo, sumando un rally de 4 carreras en la sexta tanda y 7 anotaciones en el cierre del séptimo episodio, lo que les alcanzó apenas para recortar la diferencia en el score final.

En el duelo de serpentinas, Reyna Campos lanzó todo el trayecto para anotarse el acierto ante Yamile Reyes.

El equipo de Tigres contó con una hermética serpentina de Gabriel Villanueva para gestar una victoria por pizarra de 3-1 ante Gacelas, en el duelo estelar de la categoría "A", disputado el pasado fin de semana en el diamante de la Unidad Deportiva.

Villanueva lanzó 7 entradas de un hit y una carrera, concedió 3 boletos y abanicó a 4 lanzadoras, anotándose el triunfo en el duelo de pitcheo ante Cynthia Villastrigo. Por su parte, Abril Guerrero aportó una carrera en la primera tanda, Devany Sánchez agregó la segunda rayita en el segundo capítulo y Gabriela Villanueva remachó el triunfo en la cuarta entrada, a la vez que Claudia Medellín descontó por Gacelas con un timbre en el primer capítulo.