Diablos logran victoria sobre Sultanes: Jorge Córdova destaca en el juego

Jorge Córdova conectó de 3-2 y contribuyó con un par de timbres, Antonio Pérez figuró con marca de 4-3 y produjo 2, para comandar el ataque de Diablos en el triunfo sobre Sultanes por pizarra de 7 carreras 3, en cotejo que disputaron el pasado sábado, dentro de la quinta serie.

En el diamante del Parque Ferrocarrilero, los pingos exhibieron bateo oportuno y una sólida apertura de Luis Esquivel para conseguir su tercera victoria de la campaña y colocarse en el cuarto puesto del standing, mientras que el revés bajó a los "fantasmas grises" al penúltimo lugar, con récord negativo de 1-4.

Diablos no tardó en tomar ventaja. En la parte alta del primer rollo, Luis Esquivel y Jorge Córdova cruzaron el pentágono para poner los cartones 2-0; después, en el tercer rollo, los Sultanes respondieron con una triple producción elaborada por Humberto Saucedo, Arturo Iracheta y Eloy González para darle la vuelta a los cartones 2-3, sin embargo, después de este ataque se quedaron sin pólvora.

Por su parte, los Diablos retomaron la delantera en el quinto capítulo con carreras de David Villarreal y Jorge Córdova, mientras que en la séptima tanda aparecieron José Suárez, Damián López y Daniel Villastrigo con un rally de 3 carreras que definió el triunfo para los pingos.

Sobre el montículo, Luis Esquivel lanzó 4 entradas de 3 carreras, 6 hits, 2 ponches y un pasaporte, labor que le valió el triunfo, contando con relevo de David Villarreal, mientras que la derrota se la llevó Marcos Hernández quien tiró toda la ruta.