Acereros de Monclova se enfrentan a Sultanes de Monterrey en serie

Tras una semana de 5 victorias a cambio de una derrota, los Acereros de Monclova escalaron al tercer puesto del standing de Zona Norte y con la moral reforzada hoy abren de visita ante Sultanes de Monterrey.

Después de barrer a Tecolotes de los Dos Laredos a domicilio y dominar en casa el "Clásico Coahuilense" ante Saraperos, la Furia Azul alcanzó un récord de 38 victorias por 34 derrotas, promediando .528 para ubicarse en el tercer lugar de tabla norteña, solo detrás de Toros de Tijuana y Caliente de Durango.

Hoy a las 7:30 de la noche, Acereros disputará el primer juego de la serie ante Sultanes en el Walmart Park. Los Fantasmas Grises tienen marca de 37 ganados y 34 perdidos, con porcentaje de .521 en el cuarto lugar de la Zona Norte. La novena regia viene de ganar serie ante Charros y ser barridos por Tijuana.

Para el primero de la serie, Wilmer Ríos (2-3) es el considerado para abrir y medirse a Daniel Mengden en duelo de estelares. Posteriormente, el miércoles aparecerá Jackson Goddard (4-1) ante la serpentina de Daniel Cruz, mientras que en el tercero y decisivo, A.J. Candelario (3-2 con Monclova) abrirá por Acereros y Stephen Tarpley hará lo propio por Sultanes.

Después de la gira por la Sultana del Norte, la novena azul regresará el fin de semana al Kickapoo Lucky Eagle para recibir al Caliente de Durango.