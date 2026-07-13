Tigres pierde a su estrella: Ángel Correa rumbo a River Plate

Las cosas en Tigres no van muy bien para el Apertura 2026, ya que la máxima estrella del club, Ángel Correa, tiene todo listo para abandonar el club rumbo a River Plate.

En julio de 2025, ´Angelito´ fue presentado como el refuerzo bomba de San Nicolás y aunque sí, tuvo grandes momentos y su calidad parece seguir intacta, el problema es que sus raíces lo llaman.

Desde hace un par de semanas, ha estado el rumor de que Ángel Correa puede abandonar a Tigres y fichar por River, hoy ya es una realidad.

Fuentes confirmaron a Excélsior que el club millonario ya prepara una gran oferta para fichar al campeón del mundo.

Sabedores de que Correa es un jugador muy deseado, Tigres le puso una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. En River están conscientes de esto, sin embargo, no pagarán dicha cantidad, sino que piensan hacer una oferta de 13 mdd por ´Angelito´.

El plan inicial es presentar la oferta y con ello, comenzar a negociar con Tigres, aunque la postura de los Felinos puede ser complicada.

Las negociaciones entre River Plate y Tigres no están siendo las mejores. Dicha fuentes señalaron que los Felinos se encuentran molestos porque el club argentino negoció primero con Ángel Correa en lugar de hacerlo con los mexicanos.

En este sentido, nace otro problema, en este momento, Correa aún no está haciendo un esfuerzo para acelerar la operación. ´Angelito´ no ha hablado con la directiva de Tigres para pedirle que comiencen a negociar su salida.

River espera que la voluntad del campeón del mundo cambie, a pesar de que ya hay un acuerdo de palabras entre los Millonarios y Correa, y con ello, Tigres pueda aceptar la oferta de 13 mdd.

El inicio de esta novela apenas comienza, pero algo es claro, Ángel Correa no estará disponible para Tigres en el inicio del Apertura 2026 debido a que ya comienzan las negociaciones por él.