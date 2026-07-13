Halcones CEUC logran victoria en Monclova: vencen a Academia Bravos

A los Halcones del CEUC solo les alcanzó para rescatar un triunfo en la serie que libraron con la Academia Bravos el pasado domingo en el Parque Infantil Niños Héroes, dentro onceava serie de la Liga del Norte de Coahuila.

Los universitarios abrieron la jornada con un triunfo por holgada diferencia de 8 carreras contra 3, contando el cubano Lisban Correa al frente de la artillería al pegar de 4-3 con un vuelacercas, seguido por Daniel Cornejo quien se fue de 4-2, mientras que en el montículo lució el dominicano Dianyer Florentino con apertura de 6 entradas y un tercio para anotarse el éxito, en tanto el monclovense Daniel Flores registró la derrota.

En la tercera entrada, los Halcones se pusieron al frente de la pizarra con triple producción elaborada por Pither Jiménez, Jhony Santos, Erick Griffin y Lisban Correa. Después, en la cuarta tanda, Correa produjo 2 más con cuadrangular y Daniel Cornejo conectó jonrón solitario para poner los cartones 7-0.

Para el sexto rollo, Santos cruzó el pentágono con la octava y última rayita para los locales, mientras que los Bravos respondieron en el séptimo rollo y descontaron con una triple producción que incluyó un bambinazo de Benito Flores.

Después, la novena de la Academia Bravos cobró revancha al apalear a los Halcones por pizarra de 12 carreras contra 2, en el segundo encuentro del doble cartel, para dividir la serie.

En otros encuentros de la serie 11, los Barreteros de Barroterán se anotaron triunfo de 9-5 y 4-1 en su visita a Palau para enfrentar a Tuzos, mientras que los Agricultores de Morelos aprovecharon la localía al vencer 4-0 y 2-1 a Irritilas de San Pedro. Por su parte, los Bravos de San Dieguito se impusieron por 4-1 y 8-7 ante Indios de Múzquiz.