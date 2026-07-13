Mariners caen ante Águilas de Nava en emocionante final

Las Águilas de Nava redondearon una campaña perfecta al proclamarse campeones en la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furiazul.

Tras liderar el standing con espectacular marca de 22 juegos ganados y 1 perdido, los emplumados validaron la etiqueta de favoritos al vencer a los Mariners por la mínima diferencia de 7 carreras contra 6 en el tercero y decisivo de la serie final, el cual se disputó el fin de semana en el Parque Xochipilli 1.

Ambas escuadras protagonizaron un duelo de toma y daca. Los navegantes se adelantaron en la parte alta del primer episodio con timbres de Luis Vázquez, Gerardo Sánchez y Emiliano Hernández, mientras que las Águilas se acercaron en el fondo de la inicial con anotación de Lean Bermea, y posteriormente empataron 3-3 con timbres de Dereck Martínez y Luis Fulgencio en el tercer rollo.

Para la quinta entrada, los Mariners retomaron la delantera con rayitas pintadas por Santiago García y Carlos Fernández, mientras que Emiliano Hernández volvió a timbrar en la parte alta de la sexta tanda y puso los cartones 6-3, acercando a la novena verde al título.

Sin embargo, en el cierre del sexto capítulo aparecieron Esteban Treviño y Rodrigo Rodríguez con dos carreras oportunas que acercaron a las Águilas e inyectaron un fuerte envión anímico al equipo navense.

Posteriormente, el pitcher relevista Alan Pérez logró maniatar al ataque de los marinos en la apertura de la séptima tanda, mientras que en el fondo de la misma, Lean Bermea anotó la carrera que emparejó la pizarra e hizo explotar el dugout y la porra de los emplumados, a la vez que Rodrigo Rodríguez conectó imparable que mandó al plato a Ian Rivera, para remontar el juego y quedarse con un campeonato que fue celebrado con gran efusividad.

El acierto fue para Alan Pérez quien subió al montículo en la cuarta entrada para relevar al abridor Ignacio Cerda; a su vez, Lean Bermea conectó de 4-2 y aportó 2 anotaciones para liderar el ataque de Nava, mientras que la derrota fue para Luis Vázquez en labor de relevo.