Rieleros de Frontera se coronan campeones en Liga de Béisbol Furiazul

En una reñida serie que se fue hasta el tercer y definitivo encuentro, los Rieleros de Frontera terminaron adjudicándose el campeonato en la categoría mayor de la Liga de Béisbol Furiazul.

Una ofensiva comandada por Sebastián Aldecoa y una dominante apertura de José María Santillán impulsaron el triunfo por pizarra de 7-3 sobre Yankees, el cual le otorgó a la Máquina fronterense la corona de la división de 15-16 años.

En duelo que se disputó el fin de semana en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, Enrique Flores timbró en el cierre de la primera entrada para darle ventaja tempranera a los Rieleros. Después, Fernando Rivas contribuyó con una rayita en la tercera, mientras que Aldecoa pegó doblete y produjo en los spikes de Darío Gutiérrez y "Chema" Santillán poner los cartones 4-0.

Ya en el cuarto episodio, David Villarreal sumó la quinta anotación a la cuenta de la novena fronterense, mientras que Sebastián Aldecoa y Abraham Galván continuaron el ataque en el quinto rollo con anotaciones que ampliaron la ventaja 7-0 y definieron el triunfo.

Los Yankees tardaron en responder. En la sexta tanda, cuando el daño estaba hecho, los bombarderos elaboraron un rally que maquilló el score final. Eliezer Flores, Ricardo Rebollosa, William Ovalle y Víctor Posada anotaron para ponerle algo de drama a la parte final del cotejo.

El abridor José María Santillán completó 5 entradas y un tercio de labor con 2 carreras en contra, un imparable, 6 pasaportes otorgados y 5 ponches, anotándose el éxito con relevo de Fernando Rivas. Por su parte, Sebastián Aldecoa bateó de 4-3 con una anotada y 2 producciones, seguido por Fernando Rivas y Enrique Flores quienes batearon de 3-2, a la vez que Eduardo Salazar cargó con la derrota.