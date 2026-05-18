Acereros de Monclova buscan recuperar el rumbo ante Unión Laguna: Torreón

Los Acereros de Monclova vuelven a la carretera para afrontar tres series consecutivas jugando como visitantes. Este martes, la Furia Azul disputará el primer duelo de la gira frente a los Algodoneros del Unión Laguna, el cual se pondrá en marcha a las 19:30 horas en el Estadio de la Revolución de Torreón.

Tras la limpia sufrida el fin de semana en casa, a manos de los Charros de Jalisco, la novena monclovense buscará recomponer el rumbo. Wilmer Ríos (1-1) es el pitcher probable por Acereros para el primer encuentro de la serie, seguido por Jackson Goddard (1-0) y Jake Mcsteen (2-3), respectivamente.

La Furia Azul llega al compromiso en una situación complicada, instalada en la séptima posición del standing de la Zona Norte, con marca de 13 victorias y 14 derrotas, promediando .481. Del otro lado, Unión Laguna aparece en el octavo escalón con récord de 10-16, obligado a reaccionar en casa para no rezagarse en la tabla. Toros de Tijuana continúa comandando el sector, seguido por Sultanes y Charros.

Después de la serie en la Laguna, Acereros viajará el fin de semana a Chihuahua para enfrentar a los Dorados, sotaneros de la Zona Norte con récord de 8-19, mientras que a inicios de la próxima semana, la gira de la Furia Azul continuará al visitar a los Tecolotes de los Dos Laredos.