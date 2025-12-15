Rangers de Sabinas blanquea a Acereros Jr. 10-0: Fabián Ayón brilla

Fabián Ayón tuvo una hermética actuación en el círculo de pitcheo, Diego García bateó de 3-3 con una tercia de carreras producidas, y juntos soportaron el triunfo de Rangers de Sabinas sobre Acereros Jr. por blanqueada de 10-0, dentro de la serie 17 de la Liga de Béisbol Furiazul.

El pasado sábado, Ayón trabajó 5 sólidas entradas en la lomita del Parque Xochipilli 1 para anotarse el acierto, registrando apenas 2 hits en contra, una base otorgada y 8 ponches recetados; a su vez, Carlos Martínez reforzó la artillería al pegar de 3-2 y producir 3 rayitas, seguido por Diego Martínez quien bateó de 3-2 con 2 producciones, mientras que Kristian Zamora se fue de 2-1 con una carrera impulsada.

Por su parte, Cuitláhuac Reyna fue el pitcher derrotado luego de 4 entradas y 2 tercios de actividad, admitiendo 7 carreras, mientras que el relevista Matías Briones aceptó 3 rayitas más.

La novena de Sabinas tomó una ventaja tempranera, con timbres de Fabián Ayón y Kristian Zamora en la primera entrada, mientras que en el tercer rollo, Zamora y Carlos Martínez pegaron tripletes, Diego García se despachó con un doblete y Diego Martínez pegó sencillo para producir un rally de 4 anotaciones, cuota que se repitió en el quinto capítulo para ponerle el cerrojo al triunfo.

Del bando contrario, Cuitláhuac Contreras pegó sencillo en la tercera tanda y Gerardo Gámiz hizo lo propio en el quinto capítulo, registrando los únicos dos hits del ataque acerero.