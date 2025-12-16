Cruz Azul de San Buena se clasifica a la final del balompié Mayor

El superlíder está en la gran final de la Liga Mayor de Fútbol. Con goleada de 3-1 sobre la escuadra de Brujas, el Real San Francisco avanzó a la instancia definitiva del Torneo 2025 y buscará el título para redondear una gran temporada.

En cotejo que se disputó el pasado sábado en la cancha del CECyTEC Norte, la escuadra franciscana validó los pronósticos de favorito al superar a los hechiceros con una holgada ventaja, para conseguir el pase a la gran final.

Otoniel Medina firmó el gol de la quiniela, mientras que Héctor Martínez y Erik Saldaña lo secundaron con anotaciones en la parte complementaria para consumar el triunfo; por su parte, Brujas encontró el descuento con un solitario tanto de Martín Romero.

El Real San Francisco lideró la campaña regular con 21 puntos, mientras que en cuartos de final dio cuenta de los Médicos, y posteriormente libró la semifinal a costa de Brujas, para reafirmarse como un sólido candidato al título.

El Cruz Azul de San Buena selló su pase de entrada a la final del balompié Mayor tras superar al Atlético Español por 3-2, en tanda de penaltis.

Erasmo Dávila anotó por la máquina y Francisco Rodríguez respondió por el Atlético con tanto para empatar 1-1 en tiempo reglamentario. Tras el silbatazo definitivo del colegiado Luis Fernando Barroso, el pase a la final se sorteó desde los once pasos, donde el Cruz Azul fue más certero y terminó imponiéndose con 3 aciertos.