México Sub-15 se corona campeón en Costa Rica: Jasiel Acosta lidera al equipo

Con una sólida base de prospectos originarios de Monclova y Frontera, el representativo de México Sub-15 se proclamó campeón del Torneo Intercultural Sabana 2025, certamen internacional que se celebró el pasado fin de semana en San José, Costa Rica, y que reunió a selecciones juveniles de alto nivel del continente.

El torneo contó con la participación de equipos provenientes de Colombia, Panamá, Nicaragua, el anfitrión Costa Rica, y México, escuadra que fue dirigida por el ex lanzador de los Acereros de Monclova, Jasiel Acosta, quien le imprimió carácter, disciplina y unión al equipo para lograr la conquista del título.

Dentro del roster nacional destacó la importante presencia de peloteros coahuilenses, principalmente de Monclova y Frontera, quienes fueron pieza clave en la conquista del título. Entre ellos sobresalen Jesús Oviedo, Lionel Ríos, Andy Lucio, Nicolás Aldape, los cuates Alan Salas y Roberto Salas, así como Daniel Segoviano, todos ellos demostrando el gran nivel.

Tras consumarse la hazaña, Jasiel Acosta no ocultó su emoción y orgullo por el desempeño de sus jugadores, resaltando el esfuerzo colectivo que los llevó a la cima. "Nadie nos regaló nada, esto es resultado de tanto trabajo de mis muchachos. A disfrutar porque el que gana disfruta. ¡Somos campeones Sub-15 en Costa Rica!", expresó Acosta con gran efusividad al término del encuentro final.

La gran final del Torneo Intercultural Sabana 2025 fue un auténtico espectáculo ofensivo. La novena mexicana tuvo que venir de atrás para imponerse al representativo de Santo Domingo de Costa Rica por una dramática pizarra de 21 carreras a 15, en un duelo que se extendió por más de cuatro horas de intensa actividad, luego de ser interrumpido en dos ocasiones debido a la lluvia.