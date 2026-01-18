Jake McSteen se une a Acereros de Monclova para la temporada 2026

Con la mira puesta en fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), el Club Acereros de Monclova anunció este sábado la incorporación del pitcher zurdo Jake McSteen, quien se integra a la organización como lanzador abridor.

La directiva del conjunto de la Furia Azul continúa trabajando en el armado de un staff de pitcheo sólido y competitivo, y la llegada de McSteen representa un paso importante en ese objetivo. El serpentinero estadounidense arriba a Monclova procedente de la Organización de los Bravos de Atlanta, donde militó recientemente con los Columbus Clingstones, sucursal Doble A, acumulando experiencia dentro del béisbol profesional organizado.

Durante la temporada 2025, McSteen mostró consistencia y buen control, cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico acerero. Su capacidad para atacar la zona de strike y responder en momentos clave lo convirtieron en un brazo confiable dentro de la rotación, manteniendo a raya a los bateadores rivales.

En 2025 registró un 2.95 de ERA, completó 18.1 entradas lanzadas y recetó 18 ponches en un total de 11 apariciones. Estos registros reflejan la solidez del lanzador zurdo, quien tiene temple en la lomita y consistencia, destacando su efectividad y control en situaciones clave.

Con esta incorporación, Acereros gana profundidad y fortaleza en su rotación abridora, sumando una opción más para encarar una temporada que se anticipa exigente.