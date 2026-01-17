Inter Miami apunta a Germán Berterame y negocia su salida de Rayados

El Inter Miami ha puesto la mira en Germán Berterame, atacante de Rayados de Monterrey y seleccionado mexicano, de acuerdo con información confirmada por fuentes a ESPN. El conjunto de la Major League Soccer contempla cubrir la cláusula de rescisión del futbolista con el objetivo de incorporarlo a su plantel.

De acuerdo con reportes de medios en México, dicha cláusula estaría tasada en 15 millones de dólares. Hasta el momento, no existe un acuerdo cerrado entre ambas instituciones para concretar la transferencia.

Berterame cuenta con una trayectoria que incluye pasos por el futbol argentino con San Lorenzo de Almagro y Patronato, antes de llegar a la Liga MX con el Atlético San Luis en 2019. En su etapa con el conjunto potosino disputó 93 encuentros en todas las competencias, en los que marcó 31 goles y obtuvo el título de goleo individual del torneo Apertura 2021.

En 2022 se incorporó a Rayados, equipo con el que suma 67 anotaciones y 15 asistencias en 152 partidos oficiales. Su rendimiento en el futbol mexicano le permitió integrarse a la Selección Mexicana tras adquirir la nacionalidad, luego de haber participado previamente en categorías juveniles de Argentina, sin haber jugado con su selección mayor.

Inter Miami y su interés por Berterame

Además del Inter Miami, otros clubes de la MLS mostraron interés en el delantero. FC Cincinnati intentó activar su cláusula de rescisión, aunque las negociaciones no prosperaron.

Este viernes, Berterame tuvo actividad durante 68 minutos en la victoria de Monterrey por 5-1 ante Mazatlán, correspondiente a la jornada 3, partido en el que marcó un gol y que podría representar su último encuentro con el club regiomontano ante el interés del equipo estadounidense, donde podría compartir vestidor con Lionel Messi.

Confirmación del acercamiento

Tras el encuentro, el director deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, confirmó públicamente el acercamiento del Inter Miami y señaló que la propuesta realizada resulta atractiva tanto para el jugador como para la institución, al tiempo que reconoció que el club ya trabaja en la búsqueda de un posible sustituto en caso de concretarse la salida.