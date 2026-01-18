México envía a César Arturo Ramos y Katia Itzel García al Mundial de fútbol 2026

México ya prepara el Mundial en casa, aunque compartido con Estados Unidos y Canadá y fiel a su tradición de mandar buenos árbitros que lleguen a instancias finales, ya mandó a un par que representarán al país en la justa.

Ellos son César Arturo Ramos y Katia Itzel García, que regresan este lunes a México después de haber tomado el curso de FIFA en Brasil.

César Arturo Ramos es quizá el mejor silbante que tiene el fútbol mexicano. Los partidos más bravos que tiene la liga siempre recaen en él y los saca con pulcritud.

Katia Itzel García es el más claro ejemplo de superación y tesón. En la Comisión de árbitros confían mucho en ella y por eso le ganó la carrera a Marco Antonio Gato Ortiz, quien desde 2024 quedó atrapado en el torbellino de la polémica por aquel penal marcado a favor del América en la final ante Cruz Azul.

Es necesario acotar que aunque ya estén entre los árbitros de FIFA, corresponderá a esta misma definir si están aptos y en qué partidos van a trabajar.

En Qatar se rompió el techo de la desigualdad cuando la francesa Stéphanie Frappart, auxiliada por la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back, dirigieron el partido entre Alemania vs. Costa Rica.

Ahora, Katia Itzel García asistirá a su primer Mundial varonil mayor con la intención de ser la juez central de algún partido.

La FIFA convocará a 52 árbitros centrales, 73 abanderados y 28 oficiales de campo.

César Arturo Ramos va por su tercer Mundial. En su historial tiene siete juegos arbitrados. Su primer partido fue Brasil-Suiza de Rusia 2018, le siguió el Polonia-Colombia de primera fase y en los octavos de final pitó el Uruguay-Portugal.

En Qatar dirigió cuatro: Dinamarca-Túnez, Bélgica-Marruecos, Portugal-Suiza y la semifinal de Francia-Marruecos.

Ramos Palazuelos lo tiene claro, la final es el objetivo para volver a poner a un mexicano en ella desde 1990 cuando Edgardo Codesal la dirigió.

La historia de Katia Itzel García en el arbitraje

Es la primera vez que una mexicana va como árbitro central a una Copa del Mundo. Katia Itzel García es una de las mejores exponentes que tiene la liga mexicana. Ya comenzó a hacer historia al volver a pitar partidos de liga oficial, algo que no sucedía en México desde Vicky Tovar en 2003. Fue condecorada con el Premio Nacional del Deporte y además fue catalogada por la Federación de Historia y Estadística como la sexta mejor árbitro del mundo.

Su sueño es imitar a Frappart en dirigir un juego de Copa del Mundo y con ello romper los paradigmas que siempre bordearon a las mujeres en el fútbol nacional.