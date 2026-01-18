AEL Limassol triunfa 0-2: Guillermo Ochoa destaca en la portería

Cuando varios personajes del fútbol consideran que Guillermo ´Memo´ Ochoa debe estar en el Mundial 2026, el arquero mexicano respondió dejando su puerta en cero, luego de la victoria del AEL Limassol por 0-2 sobre el Akritas Chlorakas, en duelo de la jornada 18 de la Primera División de Chipre.

El AEL Limassol mostró solidez defensiva y Zakaria Sawo lució en la ofensiva al hacer un doblete. Abrió el marcador al minuto 20 y el segundo al 40. ´Memo´ Ochoa no fue exigido al máximo, ya que el Akritas tuvo pocas llegadas de peligro.

El AEL Limassol volvió a la senda de la victoria después de caer 0-2 con el Omonoia, líder de la Liga. El triunfo le permitió llegar a 27 puntos para colocarse en el séptimo puesto de la tabla general. Para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia de la próxima semana, ´Memo´ Ochoa no fue convocado a la Selección Mexicana, debido a que no es Fecha FIFA y Javier Aguirre enfrentará estos compromisos con jugadores de la Liga MX.

René Higuita, exportero de la selección de Colombia, consideró que el cancerbero mexicano podría aportar experiencia a la Selección Mexicana, "estoy feliz que lo llamen". Por su parte, Miguel ´El Piojo´ Herrera opinó que ´Memo´ Ochoa debería ser el portero titular del Tricolor en el Mundial 2026. A su vez, Oscar ´Conejo´ Pérez mencionó que, si el ex del América es convocado, dependerá de lo que hagan "los chicos", porque son titulares en sus equipos, pero les falta regularidad en su nivel.