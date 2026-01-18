Avances en la remodelación del Estadio Azteca generan inquietud a dos meses de la reapertura

A poco más de dos meses para que el Estadio Azteca reabra sus puertas, para el juego contra Portugal, programado el 28 de marzo, hay algunas zonas que siguen causando inquietud por ver si estarán listas en tiempo y forma.

Una fuente dentro del equipo de remodelación comentó que existe preocupación por el tiempo que falta, pero que hasta ahora, se espera llegar barriendo a la fecha permitida que es el 28 de febrero, como comentó el director del Estadio Azteca, Félix Aguirre, aunque pudiera existir una prórroga.

Se está trabajando a tope, con mucha intensidad, pero la verdad es que cada día se tiene que cumplir con el parámetro de los trabajos y eso hace redoblar esfuerzos y pone mucho estrés en la remodelación.

Rodrigo Velázquez en su cuenta de Instagram @rm_surfaces mostró algunos avances del estadio y aunque toman formas algunas zonas, hay otras que se siguen viendo bastante atrasadas para lo que se esperaba.

Se puede notar el reforzamiento de tribunas con barras de acero y la zona de palcos que cada vez toma mayor forma ya que fueron expandidos, sin embargo, hay restos de arena junto a la cancha y muchas zonas con tablaroca que indican que hay trabajo alrededor por hacer.

Se puede percibir la entrada principal de los jugadores. Los vestidores, que desde la construcción original del estadio Azteca estaban en la portería norte, fueron removidos al medio campo con una gran escalera y esa zona ya se contempla con mejor forma. Esa zona será conocida como premium y se dividirá con cristales para que aquellos que paguen la experiencia puedan ver de cerca a los jugadores al salir o entrar.