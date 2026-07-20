Acereros de Monclova reciben a Algodoneros del Unión Laguna: serie crucial

En plena recta final del calendario, los Acereros de Monclova vuelven esta noche al diamante del Estadio Kickapoo Lucky Eagle para iniciar serie frente a los Algodoneros del Unión Laguna, en lo que representa su penúltima estancia como locales dentro de la Temporada 2026 de la LMB.

La novena dirigida por Juan Gabriel Castro llega a esta confrontación instalada en la cuarta posición de la Zona Norte con récord de 40 victorias y 38 derrotas, para un porcentaje de .513, manteniéndose en zona de playoffs y con la mira puesta en escalar posiciones antes del cierre del rol regular.

Los Algodoneros, por su parte, están ubicados en el séptimo peldaño con foja de 36-42 y porcentaje de .462, obligados también a sumar victorias para mantenerse con aspiraciones de avanzar a los playoffs.

El primer lanzamiento está programado para las 19:45 horas y la responsabilidad de abrir la serie recaerá en el derecho Jackson Goddard (4-1), quien subirá a la loma buscando mantener darle a Monclova un arranque sólido en la serie.

La rotación de los Acereros continuará el miércoles con A.J. Candelario (3-3), mientras que el jueves, Jake McSteen (6-7) tomará la pelota para cerrar la confrontación ante los Algodoneros.

Después de este compromiso, la novena monclovense únicamente tendrá una serie más en casa durante la campaña regular, cuando reciba a los Dorados de Chihuahua. Posteriormente, la Furia Azul disputará tres compromisos consecutivos como visitante, un cierre exigente en el que buscará mantener el ritmo y llegar embalada a la postemporada.