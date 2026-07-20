Jaguares logra remontada y vence a Los Almanza en Monclova

Dentro de la décima jornada de la Liga de Voleibol Rangelitos, celebrada el pasado domingo sobre la duela del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, Jaguares protagonizó una espectacular remontada para quedarse con un valioso triunfo ante Los Almanza.

El encuentro que abrió la cartelera de la categoría Varonil ofreció una reñida disputa por el resultado. La dinastía Almanza arrancó con autoridad y logró adjudicarse el primer set por 25-23, pero lejos de bajar los brazos, Jaguares ajustó y comenzó a imponer su juego ofensivo. Los felinos encontraron profundidad en sus remates y mayor solidez en el bloqueo para igualar el compromiso con un convincente 25-18, obligando a que el vencedor se definiera en un emocionante tercer set.

Con el envión anímico de su lado, Jaguares logró dominar el desempate. Los felinos administraron la ventaja con inteligencia hasta sellar el definitivo 15-11, consumando una valiosa remontada que les permitió sumar un importante triunfo en la competencia.

GANAN OLIMPO Y FLAMEL

En la categoría Mixta, Olimpo desplegó un voleibol de alto nivel y prácticamente no dio opciones a Ajolotes. Con un sistema ofensivo bien aceitado, una defensa sólida y un bloqueo efectivo, los olímpicos controlaron el encuentro de principio a fin para llevarse la victoria en sets corridos con parciales de 25-13 y 25-10.

La jornada concluyó con otra actuación convincente en la división Mixta, donde Flamel resolvió el compromiso ante Raptors sin necesidad de extender el encuentro. Después de imponerse 25-18 en el primer episodio, mantuvo la intensidad en los momentos clave del segundo parcial para cerrar el partido con marcador de 25-21, firmando así un triunfo sólido que le permitió mantenerse en la pelea dentro del torneo.