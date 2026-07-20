Deportivo Aviación vence 4-1 a Juventus y se afianza como favorito

El Deportivo Aviación cerró la fase regular del torneo con una contundente victoria de 4-1 sobre Juventus y reafirmó su categoría de favorito previo al inicio de la liguilla, en Grupo "A" de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En duelo de la fecha 15 y última del calendario, disputado el sábado en la cancha de la Unidad Deportiva, los aviadores consiguieron una holgada victoria que les permitió alcanzar la cantidad de 50 puntos y liderar la tabla general.

Ricardo Guerrero, Heriberto Rodríguez, Jesús Aguilar y Jesús Evelio Hernández hicieron las anotaciones que reflejaron una marcada superioridad del conjunto fronterense, mientras que por la Juve apareció José Román Fermín con el tanto del descuento.

Con la derrota, el Juventus terminó la campaña regular con 35 puntos y logró avanzar a la liguilla como sexto de la tabla.

Tras empatar 2-2 con la escuadra de Lindavista, el Necaxa de Estancias selló de última hora su pase a la liguilla del Grupo "A".

Pese a disputar buena parte del partido en inferioridad numérica, tras las expulsiones de Juan Cárdenas y Fabián López, el conjunto necaxista rescató un salomónico empate que valió la calificación. Néstor Sifuentes y Carlos Ramos hicieron los goles de los Rayos, mientras que el Lindavista niveló los cartones con un doblete de Sergio Esquivel.

Con la igualada, el Necaxa finalizó en la séptima posición de la tabla con 34 unidades, mientras que el equipo sambonense accedió como tercer lugar con 39 puntos.