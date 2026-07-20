Las Javis empatan serie final tras vencer a Leonas en Monclova

Las Javis respondieron con bateo oportuno en el segundo juego de la serie y sellaron un valioso triunfo por pizarra de 15-13 sobre Leonas, para empatar la serie final en la categoría 'C' de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Elena Piña fue la más certera en la registradora al batear de 4-3 y aportar 3 anotaciones, seguida por Alexandra Briones quien se fue de 3-2 con una tercia de rayitas pintadas, mientras que Dayana y Ana Vázquez conectaron de 4-2 con jonrón, para comandar la artillería del equipo fronterense.

Por otra parte, Jaqueline Montelongo recorrió todo el trayecto en el centro del diamante y se anotó un acierto que puso de nuevo a Las Javis en la disputa del título; a su vez, Cinthia Domínguez sufrió el descalabro.

Las Javis prácticamente soportaron el resultado con lo hecho en los primeros dos episodios. En la inicial, Ana Vázquez pegó un jonrón que abrió un rally de 5 anotaciones, mientras que en la segunda tanda, Dayana Vázquez con otro cuadrangular lideró un ataque de 6, para tomar una ventaja tempranera de 11-0.

Las Leonas respondieron en la tercera entrada con un rally de 8 carreras para recortar la diferencia y ponerle drama al juego, luego Arleth Esquivel timbró la novena en el cuarto rollo, mientras que Arely Reyes pegó jonrón de 2 carreras en la quinta y niveló el score momentáneamente.

Para el cierre de la quinta, Elena Piña timbró para despegar a Las Javis, mientras que en el sexto rollo anotaron Dayana Vázquez, Ana Vázquez y Alexandra Briones para darle una ventaja determinante de 15-11 a las fronterenses, la cual consumó el triunfo. Ya para la séptima, Estephany Esquivel y Deisy Méndez hicieron un par de rayitas que sólo sirvieron para maquillar la derrota felina.