Competencia de fisicoconstructivismo: Emilio García y Salvador Procopio brillan en San Pedro

Los fisicoconstructivistas Emilio García Hernández y Salvador Procopio Salinas volvieron a poner en alto el nombre de la Región Centro al subir al podio durante la cuarta edición del Mr. San Pedro, celebrada el pasado domingo en la Comarca Lagunera.

El Auditorio Municipal de San Pedro de las Colonias registró una gran asistencia para recibir a cerca de un centenar de atletas provenientes de distintos municipios de Coahuila y Durango. En medio de una exigente, el monclovense Emilio García Hernández y el castañense Salvador Procopio Salinas respondieron al reto con actuaciones de alto nivel, librando una intensa batalla por las preseas.

García Hernández confirmó su consistencia en los escenarios al ligar una competencia más con presencia en el medallero, al dominar la categoría Veteranos 50-59 tras exhibir una sobresaliente forma física para quedarse con el trofeo de primer lugar. Además, enfrentó un complicado cartel en Clasificados hasta 80 kilogramos, división en la que terminó con un meritorio quinto puesto frente a rivales de gran jerarquía.

Por su parte, Salvador Procopio Salinas mostró un físico competitivo y una destacada presentación en Classic Physique, aunque no logró colocarse en el podio. Posteriormente volvió al escenario para disputar la categoría Clasificados hasta 75 kilogramos, donde cerró una sólida actuación al conquistar el trofeo de segundo lugar.

"Es un gran reto seguir dando pelea en las categorías de clasificados. Se siente muy emocionante y satisfactorio competir con atletas de gran calidad", expresó Emilio García tras la competencia. El monclovense adelantó que mantendrá su preparación sin bajar la intensidad, con la mira puesta en su próximo desafío dentro del Mr. Laguna, donde buscará seguir entre los protagonistas.