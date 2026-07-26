Acereros de Monclova caen 6-1 ante Charros de Jalisco: Wilmer Ríos en la loma

Wilmer Ríos aceptó 5 carreras en una apertura de 4.2 entradas, el bateo oportuno no se hizo presente y los Acereros de Monclova cayeron anoche ante Charros de Jalisco por pizarra de 6-1 en el segundo de la serie. Ríos admitió un par de anotaciones en el fondo de la tercera entrada y posteriormente recibió otras 3 en la quinta, incluyendo un jonrón de Dwight Smith Jr. con uno a bordo, para terminar registrando su quinta derrota de la campaña.

Ya en el fondo de la séptima, ante el relevo de Jorge Rodríguez, Allen Córdoba agregó la sexta a la cuenta de los locales y redondeó el triunfo. El acierto fue para César Gómez en labor de relevo. Por Acereros, la carrera del descuento la hizo José Heberto Félix tras ser remolcado por Juan Mora con elevado al prado central. A su vez, Magneuris Sierra y Ryan Hernández batearon de 4-2, siendo los únicos acereros que repitieron de hit.

La actuación de Wilmer Ríos fue clave en la derrota de los Acereros, quien permitió 5 carreras en 4.2 entradas. Esta fue su quinta derrota de la campaña, lo que ha generado preocupación entre los aficionados.

A pesar de los esfuerzos de Magneuris Sierra y Ryan Hernández, quienes se destacaron al batear de 4-2, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades. La única carrera fue anotada por José Heberto Félix, lo que refleja la falta de poder ofensivo en el encuentro.

La serie culmina hoy con Jackson Goddard como abridor por la Furia Azul, buscando evitar la limpia, mientras que Zac Grotz es el probable abridor por Charros. Los Acereros necesitan una victoria para recuperar la confianza y evitar un mal inicio en la temporada.