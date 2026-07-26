Tigres del Oriente vencen a Lobos: Miguel Vázquez brilla en el juego

Con una reacción ofensiva en la tercera entrada y sólida labor del relevista Miguel Vázquez, los Tigres del Oriente gestaron la voltereta y terminaron apaleando a Lobos por pizarra de 11-4, para tomar ventaja en la serie semifinal de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En el segundo episodio, los licántropos le hicieron daño al abridor Armando Armendáriz con un rally de 4 carreras para tomar el comando del juego. Sin embargo, los felinos respondieron en la parte alta de la tercera tanda y emparejaron los cartones con timbres de Javier Rosales, Miguel Vázquez, Gilberto Castellanos y Martín Molina.

Para el cierre de la tercera tanda, Miguel Vázquez apareció en el montículo con un hermético relevo que maniató al ataque de Lobos, mientras que, en la cuarta, Santos Vázquez y Martín Peña lo respaldaron con un par de anotaciones para darle la ventaja a los orientales.

Los Tigres sumaron 3 rayitas más en el sexto episodio para despegarse 9-4, mientras que en la apertura del séptimo rollo, Martín Molina y Santos Vázquez agregaron 2

La victoria fue para el relevista Miguel Vázquez y perdió Armando Gallegos tras una apertura de 5.1 innings en la loma del Parque Ferrocarrilero; por su parte, Gilberto Castellanos comandó la ofensiva felina junto a Martín Peña y Santos Vázquez, pegando de 4-3.