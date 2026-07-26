Rangers y Águilas se enfrentan en la final de béisbol: apoyo a Jaime Núñez

Rangers y Águilas se enfrentan hoy en el segundo juego de la serie final por el Grupo "A" de la Liga Recreativa de Béisbol de 50 años y más; el compromiso no solo podría definir al nuevo campeón, sino que también servirá para apoyar al beisbolista Jaime Núñez, quien sigue recuperándose de las fracturas que le dejó un accidente automovilístico sufrido el año pasado.

Desde temprana hora, las puertas del Parque Infantil Niños Héroes se abrirán para recibir a los aficionados que gusten presenciar el duelo de campeonato y aportar un donativo en especie o efectivo para el pelotero, quien es reconocido en circuitos locales y en Liga del Norte de Coahuila.

El año pasado, tras regresar de Saltillo donde participó en un juego de béisbol, Jaime Núñez sufrió un accidente en carretera. Tras sufrir fracturas en sus extremidades inferiores, Núñez continúa en una difícil situación de salud y económica. Ante esto, jugadores y managers de Rangers y Águilas acordaron realizar esta actividad de recaudación en apoyo a su compañero del diamante.