Carrera 5 kilómetros en Monclova: San Onofre Restaurant celebra su aniversario

Para celebrar su quinto aniversario, San Onofre Restaurant & Grill ya prepara una carrera de 5 kilómetros con invitación abierta para toda la comunidad atlética de Monclova y la Región.

En rueda de prensa celebrada este fin de semana, Onofre Daniel, propietario del restaurante, fue acompañado por patrocinadores y colaboradores para dar detalles del evento que se realizará el próximo domingo 9 de agosto, en punto de las 7:00 de la mañana. "Queremos invitar a la comunidad a hacer deporte, y esperamos que este sea un punto de partida para continuar esta carrera año con año, y en cada edición aumentarle un kilómetro", señaló Onofre Daniel.

La organización del 5K informó que la inscripción tiene un costo de 250 pesos, que otorgará playera dry-fit a los primeros 200 inscritos, número de corredor y kit de recuperación. Además se premiará con un trofeo conmemorativo a los primeros 5 lugares en las ramas Varonil y Femenil, mientras que los primeros 200 corredores en cruzar la meta recibirán medalla.

Las inscripciones pueden solicitarse en San Onofre Restaurant & Grill, y con Carlos "El Charro" Guerrero, coordinador del evento.

Dicha carrera tendrá como salida y meta el restaurante, ubicado en calle Corregidora y bulevar Tecnológico, donde al final se realizará la ceremonia de premiación y una rifa de regalos entre los corredores inscritos.