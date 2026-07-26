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Las Javis se coronan campeonas de softbol en Monclova tras vencer a Leonas
Las Javis lograron revertir una derrota inicial en la serie final, consagrándose campeonas por primera vez.
En la serie final de la Categoría "C", Las Javis validaron la frase de "caballo que alcanza gana" al adjudicarse el campeonato con un triunfo por pizarra de 8-5 sobre Leonas, en el tercero y decisivo encuentro que se libró ayer en el campo de la Unidad Deportiva.
Tras iniciar la disputa del título con una derrota, Las Javis lograron reponerse y darle la vuelta a la serie para lograr su primer título en la Liga Municipal de Softbol Femenil, luego de una reñida confrontación ante las felinas.
La ventaja comenzó a ser labrada por Elena Piña y María Martínez en la parte alta del segundo capítulo; después, la diferencia se incrementó con un rally de 5 en la cuarta tanda, mismo que apuntaló Guadalupe Lavador con un jonrón teniendo a 2 compañeras en los senderos. Por último, Elena Piña volvió a timbres en la sexta tanda para ponerle el remache a la victoria.
Por el bando contrario, Deisy Méndez estrenó el score con anotación en el cierre de la primera tanda, luego Arlet Esquivel contribuyó con timbres en la segunda y sexta entrada, mientras que Arely Hurtado descontó con anotaciones en el tercer y quinto rollo.
En el círculo de pitcheo, Jaqueline Montelongo se agenció el acierto tras 7 innings de labor en los que admitió 5 carreras y 2 hits, regaló 10 bases por bolas y abanicó a una bateadora. Por su parte, Guadalupe Lavador pegó de 3-2 con jonrón de campo y Elena Piña se fue de 3-1 con 3 anotadas, comandando el ataque de las nuevas campeonas, mientras que Cinthya Domínguez se llevó la derrota de las felinas.