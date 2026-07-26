Las Javis se coronan campeonas de softbol en Monclova tras vencer a Leonas

En la serie final de la Categoría "C", Las Javis validaron la frase de "caballo que alcanza gana" al adjudicarse el campeonato con un triunfo por pizarra de 8-5 sobre Leonas, en el tercero y decisivo encuentro que se libró ayer en el campo de la Unidad Deportiva.

Tras iniciar la disputa del título con una derrota, Las Javis lograron reponerse y darle la vuelta a la serie para lograr su primer título en la Liga Municipal de Softbol Femenil, luego de una reñida confrontación ante las felinas.

La ventaja comenzó a ser labrada por Elena Piña y María Martínez en la parte alta del segundo capítulo; después, la diferencia se incrementó con un rally de 5 en la cuarta tanda, mismo que apuntaló Guadalupe Lavador con un jonrón teniendo a 2 compañeras en los senderos. Por último, Elena Piña volvió a timbres en la sexta tanda para ponerle el remache a la victoria.

Por el bando contrario, Deisy Méndez estrenó el score con anotación en el cierre de la primera tanda, luego Arlet Esquivel contribuyó con timbres en la segunda y sexta entrada, mientras que Arely Hurtado descontó con anotaciones en el tercer y quinto rollo.

En el círculo de pitcheo, Jaqueline Montelongo se agenció el acierto tras 7 innings de labor en los que admitió 5 carreras y 2 hits, regaló 10 bases por bolas y abanicó a una bateadora. Por su parte, Guadalupe Lavador pegó de 3-2 con jonrón de campo y Elena Piña se fue de 3-1 con 3 anotadas, comandando el ataque de las nuevas campeonas, mientras que Cinthya Domínguez se llevó la derrota de las felinas.