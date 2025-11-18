Liga Mexicana de Béisbol 2026: Acereros de Monclova inicia su temporada

El Club Acereros de Monclova dio a conocer este martes el calendario oficial para la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol. La Furia Azul debutará en gira el 17 de abril, mientras que el día 21 se cantará el playball en el Estadio Lucky Eagle, en serie ante Dorados de Chihuahua.

En la serie inaugural, la tropa acerera viajará al estadio Panamericano para enfrentar a los Charros de Jalisco, para luego recibir a Dorados, finalizando el mes de abril con giras por Tijuana y Aguascalientes. Para mayo, la novena monclovense enfrentará en casa a Tecolotes de los Dos Laredos, Sultanes de Monterrey, Charros y Saraperos de Saltillo, a la vez que visitará al sarape, Caliente de Durango, Algodoneros de Unión Laguna, Charros y Tecolotes.

Junio será un mes de series atractivas para la fanaticada monclovense, ya que por el "horno más grande de México" desfilarán los Algodoneros, el bicampeón Diablos Rojos del México con el monclovense Carlos Sepúlveda, Tigres de Quintana Roo, Caliente y Toros de Tijuana. Durante el mismo mes, el Juego de Estrellas de LMB se disputará del 26 al 28, en Monterrey.

En julio, Acereros sostendrá series como local ante Rieleros, Saraperos, Unión Laguna y Dorados, mientras que en agosto, la tropa acerera cerrará el calendario con visitas a Tijuana y Aguascalientes, esperando avanzar a los playoffs que están programados para iniciar el día 9 del mencionado mes.