Vaqueras remontan a Leonas en emocionante partido de voleibol

La escuadra de Vaqueras alcanzó su mejor nivel de juego en el segundo set y a partir de ahí comenzó a gestar una gran remontada frente a las Leonas, en confrontación de la categoría Femenil que sostuvieron el pasado domingo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Las felinas impusieron condiciones en el primer episodio del partido, en el que dominaron con claridad y lo reflejaron en los cartones con una diferencia de 25-20.

Sin embargo, las de botas y sombrero despertaron en el segundo set y lograron emparejar el encuentro con parciales de 25-22, alargando el partido a un tercer episodio en el que terminaron consumando la remontada con un holgado 15-10, para sumar un triunfo más a su cuenta.

¿Qué ocurrió en el partido entre Vaqueras y Leonas?

En un emocionante partido, las Vaqueras demostraron su capacidad de reacción y lograron revertir un inicio complicado. Tras perder el primer set, el equipo mostró una notable mejora en su desempeño, lo que les permitió llevarse la victoria en un encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

¿Cuál fue el resultado del encuentro entre Shadows y Cuervos?

En reñido encuentro que se definió en tres sets, el equipo de Shadows consiguió un sufrido triunfo ante Cuervos, en la categoría Mixta. Las acciones se tornaron parejas en el arranque del juego, en el que los emplumados aventajaron con cartones de 27-25; sin embargo, para el segundo capítulo, Shadows comenzó a ejercer un claro dominio que le permitió labrar una importante victoria con parciales de 25-19 y 15-9.

¿Cómo se desempeñó Los Peña en su partido?

En uno de los partidos más parejos de la jornada 18, el equipo de Los Peña superó en tres sets a la escuadra de New Artic. El conjunto peñista se impuso con cartones de 25-17, 21-25 y 15-13, para sumar un acierto más y enfilarse a los playoffs dentro de la categoría Mixta.