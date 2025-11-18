Atlético Borja logra victoria contundente sobre Pumas Occi en Frontera

La Inde llegó a 24 puntos y se afianzó como líder de la categoría Primera "A" tras vencer al equipo de Nueva Creación por marcador de 5 goles contra 3, en cotejo correspondiente a la décima jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Humberto Galván tuvo una contundente actuación sobre la cancha de la colonia Borja y se despachó con una tercia de anotaciones para apuntalar el séptimo triunfo de la campaña para el conjunto independentista, el cual sigue invicto tras 10 partidos disputados. Daniel Terrazas y Kevin Vázquez se unieron a la causa con un tanto para remachar el resultado, a la vez que Nueva Creación descontó con doblete de Luis Reyes y una anotación de José Domínguez.

TRIUNFO PARA LA BORJA

Ramiro Beltrán y Jonathan Carrillo conformaron una dupla letal en la ofensiva del Atlético Borja, y juntos soportaron la victoria sobre Pumas Occi por marcador de 6-3 en partido que formó parte de la fecha 10. Beltrán y Carrillo lideraron la ventaja del Atlético luego de firmar dobletes, los cuales fueron reforzados con anotaciones de Alexis Esquivel y Julio Alcocer para darle tintes de goleada al marcador. Por su parte, los felinos de la colonia Occidental contaron con anotaciones de Misael Rodríguez, Daniel Alvarado y José Rodríguez para recortar la diferencia en los cartones finales.