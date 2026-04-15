Héctor Morado anota 4 goles en la goleada de Colonia Obrera

Héctor Morado volvió a aparecer como el referente ofensivo de la Colonia Obrera al firmar un póker de goles para soportar la goleada de 5-1 sobre Juventus, y que además de le valió para tomar el liderato de goleo de la categoría Premier Plus.

En partido de la fecha 14 que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva, el pasado domingo, Morado demostró ser el delantero más encendido en el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, al anotar a los minutos 4, 6, 46 y 71. Con esto, el ariete de la Obrera no solo apuntaló el triunfo, pues llegó a 19 anotaciones y tomó la delantera en la búsqueda del botín dorado.

A su vez, Alonso Piña se unió a la causa de la escuadra albiazul con un tanto al minuto 29, para hacer más extensa la goleada. Por la escuadra contraria, Jorge Retiz respondió con una solitaria anotación al 17 que apenas alcanzó para salvar la honra.

Tras el silbatazo final, los obreros celebraron su décima victoria de la campaña, para llegar a 31 puntos y regresar al primer puesto de la tabla general, además de ostentar la mejor ofensiva de la categoría Premier Plus con un total de 51 goles anotados. A su vez, el Juventus cargó con su noveno revés de la campaña, quedándose en el penúltimo puesto con apenas 6 unidades.