Jake Mcsteen lanza en el juego inaugural de los Acereros de Monclova

Después de ganar la primera serie del calendario, los Acereros de Monclova harán su presentación en casa hoy, en una jornada que dará inicio a las 5:00 de la tarde con varias actividades en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Para el Opening Day, el zurdo estadounidense Jake Mcsteen será el encargado de subir al montículo para abrir el juego por la Furia Azul, mientras que los Dorados de Chihuahua saldrán con Drew Parrish como pitcher probable. Posteriormente, la rotación de abridores de Acerero continuará mañana con el novato monclovense Amilcar Carreón, mientras que el as Wilmer Ríos verá acción en el tercero y definitivo de la serie.

Tras abrir la campaña el fin de semana de visita ante Charros de Jalisco, campeón vigente de la Zona Norte, los Acereros se ubican en el tercer puesto del standing norteño con 2 victorias y una derrota, promediando .667, mientras que los Villistas tienen marca de 1-2 y porcentaje de .333.

El programa del juego inaugural inicia a las 5:00 de la tarde con una sesión de fotografías y autógrafos con jugadores del equipo, además del lanzamiento exclusivo de jerseys y gorras para la Temporada 2026, los cuales saldrán a la venta durante y después del juego. A la misma hora comenzará el inicio de las activaciones y stands de patrocinadores en la explanada del Estadio, mientras que a las 7:40 de la noche dará inicio la ceremonia inaugural con la presencia de directivos del club y autoridades.

Posteriormente, a las 7:55 de la noche, los aficionados podrán disfrutar del show de luces, música y pirotécnica preparado para el juego inaugural, mientras que el playball se dará en punto de las 8:30 de la noche, mientras que después del juego, el espectáculo continuará con la presentación del grupo musical Fuego Indio.