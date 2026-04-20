Alicia Cervantes busca superar a Omar Bravo en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 20-Apr-2026 .-Alicia Cervantes se encuentra en la antesala de una página gloriosa en la historia de las Chivas.

La delantera tiene hoy la oportunidad de convertirse en la máxima goleadora de la institución rojiblanca, luego de igualar las 160 anotaciones de Omar Bravo. Hoy el Rebaño de la Liga MX Femenil visita a Juárez, en un duelo pendiente de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026, por lo que un gol la colocaría en solitario en el puesto de honor.

"Aquí en Chivas yo siempre lo he dicho, quiero superar a Omar Bravo, que es el que tiene más goles en la institución. Entonces, imagínate, llegar a superar a un jugador como lo es Omar Bravo, para mí sería lo mejor", decía Licha Cervantes en entrevista con CANCHA cuando superó los 100 goles.

Bravas de Juárez no es un rival más en la historia de la goleadora, también ante ellas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, anotó su primer gol en las Chivas, el 13 de agosto de 2020. Cerca de seis años después y con seis goles en el historial directo de los equipos, volverá a la frontera para cumplir su objetivo.

"Es un orgullo para mí poder representar a una institución como lo es Chivas. Creo que siempre lo he dicho, soy una afortunada de poder representar a un club y de poder hacer historia también con un equipo tan grande como lo es Chivas.

"Es una felicidad que nunca me había tocado vivir. Eso te hace ser mejor persona, ser mejor futbolista, porque no es fácil estar en una tabla de goleo, en una Liga que es tan competitiva como ahorita lo es la mexicana", declaró recientemente Cervantes, quien es una de las embajadoras jaliscienses en la Copa del Mundo 2026.

Las Rojiblancas se sitúan en la quinta posición de la clasificación con 32 puntos, sin embargo, un triunfo en Juárez las haría escalar al cuarto lugar, a falta de una jornada por concluir la Fase regular del certamen.