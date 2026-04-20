Cruz Azul se corona campeón del Torneo de Invierno 2026 en Sambon

En una final en la que la intensidad superó al fútbol vistoso, Cruz Azul se proclamó campeón del Torneo de Invierno 2026 de la Liga Mayor de Fútbol tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 sobre los Amigos de Garín.

El duelo, disputado el pasado sábado en la cancha Lorenzo Mendoza, estuvo cargado de roces, entradas al límite y decisiones arbitrales que encendieron los ánimos, aunque escaso en llegadas claras frente al arco. Al final, la máquina sambonense refrendó su jerarquía en el circuito de veteranos, tras levantar su segundo título consecutivo.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos salieron con la guardia alta, disputando cada balón como si fuera el último. El trámite del encuentro se centró principalmente en la media cancha, donde la lucha por el esférico fue intensa y trabada.

Fue hasta la parte complementaria cuando apareció la jugada que inclinó la balanza. Erasmo Dávila encontró un resquicio en la zaga rival y definió con sangre fría ante el arquero, firmando el único tanto del encuentro. Tras la anotación, Cruz Azul cerró filas y defendió con uñas y dientes la ventaja, neutralizando cualquier intento de reacción de los fronterenses.

Sobre el final del partido, la desesperación recayó en los Amigos de Garín, quienes vieron esfumarse la posibilidad del empate. La frustración derivó en un par de expulsiones para Leonel Rodríguez y César Cervantes, quienes perdieron la cabeza al insultar al silbante, dejando a su equipo en inferioridad numérica para los últimos instantes. Así, entre polémica y tensión, el silbatazo final decretó el bicampeonato de Cruz Azul.