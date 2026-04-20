Club Potros logra tres victorias en Piedras Negras: camino a playoffs

Con otro triplete, el Club Potros prácticamente amarró el pase a playoffs en sus tres categorías, a dos fechas de finalizar el calendario regular de la Temporada Juvenil de la AFAINC. El pasado domingo, en Piedras Negras, los corceles dominaron la cartelera completa ante Cougars, y con esto, además de acercarse a la postemporada, también revalidaron el liderato y el invicto.

En la división U-14, Potros hilvanó su sexta victoria tras superar por marcador de 30-0 al equipo felino, en el primer encuentro de la jornada dominical. Enrique Acosta aportó un touchdown y conversión para liderar la holgada ventaja, la cual fue reforzada por Tristán Durán, Arturo Tavárez, Kevin Espinoza, Víctor Martínez, Víctor Barbosa y Alonso Hernández.

Posteriormente, la escuadra guinda refrendó su dominio sobre Cougars al imponerse por marcador de 27 puntos contra 0 en la categoría U-16, sumando 5 triunfos y un empate. Jaime Valdez fue el principal partícipe del resultado al aportar 2 touchdowns, mientras que Lorenzo Aguirre, David Terrazas y Erick Alfaro también cruzaron las diagonales para ampliar la diferencia.

Por último, los corceles ligaron su sexta victoria y refrendaron el liderato en la categoría U-18 tras superar a Cougars con un abultado 30-0, para redondear otra jornada perfecta. La ventaja fue gestada por Jesús Ovalle, Samuel Hernández, Brayan Chong, Iván González, Jesús Murillo, Sergio Correa y Adrián Quintero.

Con estos tres resultados, Potros se mantuvo como líder en U-14 y U-18, además de afianzarse como sublíder en U-16, quedando un par de jornadas por disputar.