Vaqueras logran victoria en Liga de Voleibol Rangelitos: Monclova

El equipo de Vaqueras sumó una victoria más dentro de la Liga de Voleibol Rangelitos, al imponerse en sets corridos sobre Valkirias durante la cuarta jornada, la cual disputaron el pasado domingo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Las "sombrerudas" supieron manejar los tiempos del partido y mantuvieron el control desde el silbatazo inicial. El sexteto de Vaqueras mostró un juego ordenado, con buena distribución desde la zona de armado y ataques bien colocados, lo que les permitió dominar el cotejo desde el inicio.

Con parciales idénticos de 25-20, Vaqueras cerró el encuentro sin mayores complicaciones, resolviendo el trámite en dos sets y dejando claro su buen momento en la categoría Femenil.

LAS LEONAS DIERON ZARPAZO. New no opuso mayor resistencia ante el juego ordenado y efectivo del equipo de Leonas, y las felinas se agenciaron una clara victoria en dos sets. Con gran precisión, las Leonas dominaron claramente ambos episodios y sellaron el resultado con parciales de 25-5 y 25-12.

Por otra parte, en encuentro de la categoría Mixta, el conjunto de Sakuras impuso condiciones en la cancha del "Milo" Martínez ante Bulls, y se agenció un triunfo en dos sets, el cual labraron con cartones de 25-17 y 25-14 que reflejaron el mayor nivel de juego ejercido sobre el rectángulo.