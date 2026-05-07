Acereros de Monclova se preparan para recibir a Sultanes de Monterrey

Tras ligar par de series ganadas, una defendiendo la localía y otra en gira, los Acereros de Monclova regresan esta noche al Estadio Kickapoo Lucky Eagle para recibir la visita del mandón del Norte, los Sultanes de Monterrey.

Los Fantasmas Grises llegan encendidos, trepados en la cima de la Zona Norte, mientras que la Furia tiene promedio de .500 tras 9 juegos ganados y mismo número de pedidos, instalada hasta ayer en el sexto escalón del standing, sin haber tenido actividad.

Para abrir fuego, la novena monclovense enviará a la loma al derecho estadounidense Jackson Goddard, quien tiene un acierto en la presente campaña, con tres aperturas. El sábado, Jake McSteen (1-2) tomará la bola en el segundo de la serie, mientras que el zurdo Amílcar Carreón será el encargado de subirse al cerrito el domingo en el duelo que podría definir la serie.

Tras este agarrón norteño, Monclova hará maletas el martes para meterse en territorio hostil y medirse ante el Caliente de Durango, en la octava serie dentro del calendario regular.