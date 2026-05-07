Club Deportivo y Social Astros premiará a deportistas en Monclova

Finalmente, será el próximo 22 de mayo cuando el Club Deportivo y Social Astros celebre la segunda entrega de los Premios Astros 2025, en la edición número 36 de este tradicional reconocimiento que desde hace décadas distingue a lo más destacado del ámbito deportivo de Monclova y la región.

Tras una primera ceremonia realizada el pasado 17 de abril, donde se entregaron 36 galardones en distintas categorías, la directiva del club alista la segunda parte de esta magna celebración, en la que se premiará a otro selecto grupo de atletas, entrenadores y promotores deportivos que han dejado huella con su desempeño. La lista oficial de los galardonados será revelada en los próximos días, generando expectativa entre la comunidad deportiva.

Este emblemático evento, que el Club Deportivo y Social Astros organiza desde 1990, se llevará a cabo en un reconocido salón social de la ciudad, donde se dará cita una nutrida concurrencia integrada por deportistas, familiares, socios del club y autoridades del deporte local. La velada combinará la ceremonia de premiación con una elegante cena baile, en un ambiente de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y los logros alcanzados por un selecto grupo de atletas.

La directiva de Astros ya afina cada detalle para garantizar una noche a la altura de la tradición que respalda a estos premios, los cuales se han consolidado como uno de las máximas vitrinas del talento deportivo local.