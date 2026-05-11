Acereros de Monclova enfrentan a Caliente de Durango: inicia la serie

Ubicados en el cuarto puesto de la Zona Norte y con una racha de 3 series ganadas de forma consecutiva, los Acereros de Monclova enfrentarán esta noche al Caliente de Durango en el Estadio Francisco Villa.

La Furia Azul suma 11 juegos ganados y 10 perdidos, para un promedio de .524 que lo ubica en la cuarta posición del standing norteño, el cual encabeza Toros de Tijuana con marca de 14-6, seguido de Sultanes de Monterrey con 14-7 y Rieleros de Aguascalientes con 13-8. Por su parte, Caliente de Durango tiene 10 victorias y 11 derrotas, en el sexto escalón.

Para esta noche, en el primero de la serie, Amilcar Carreón (0-1) saldrá al centro del diamante para abrir el juego por Monclova, en duelo ante el dominicano Jorge García. Posteriormente, Wilmer Ríos (0-1) lanzará el segundo juego ante Félix Doubront, mientras que el estadounidense Jackson Goddard (1-0) cerrará la serie el jueves frente al cubano Elian Leyva.

Después de la gira por Durango, los Acereros retornarán el viernes a Monclova para recibir a los Charros de Jalisco, los cuales inician la semana con el mismo récord que la Furia Azul, 11-10.