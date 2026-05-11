Indios AHMSA vencen a Toros en doble jornada de béisbol

La novena de Indios tuvo una jornada redonda en el campo 4 del Deportivo AHMSA, al anotarse doble triunfo ante Toros en duelo que sostuvieron dentro de la onceava serie de la Liga de Béisbol del Club Astros.

En el primer compromiso, Héctor Cuéllar bateó de 3-2 y Mario Cabrera se fue de 4-2, ambos con un jonrón conectado, para impulsar a la tribu a una victoria por pizarra de 7-5 sobre los cornúpetas.

Mario Cabrera Jr. pintó rayitas en la primera y tercera entrada, luego Héctor Cuéllar disparó cuadrangular para liderar una triple producción en la quinta tanda, Uriel Ferriño aportó una carrera más en la sexta, mientras que Mario Cabrera Sr. conectó jonrón en solitario durante la séptima tanda, para poner el cerrojo al triunfo.

A su vez, los Toros descontaron con un rally de 4 carreras en la quinta tanda, mientras que Edwin Sosa acercó con una rayita más en el cierre del séptimo capítulo. El triunfo fue para Uriel Ferriño con labor de 7 innings, en tanto que Ángel Regino se llevó la derrota.

Después, en la segunda confrontación, los Indios capitalizaron rallys de 5 carreras en la segunda y sexta entrada, además de un racimo de 4 en la cuarta, para fraguar una victoria por pizarra de 16-11 sobre Toros, para completar la limpia.

Mario Cabrera pegó un par de dobletes y sencillo en 5 turnos para comandar la ofensiva de la tribu, secundado por Alexis Sánchez quien se fue de 3-2, mientras que Darío Gutiérrez reforzó el ataque con efectividad de 5-2; por otro lado, en el montículo, Juan Contreras se anotó el éxito y Edwin Sosa cargó con la derrota.

Tras dominar la serie, los Indios mejoraron su récord a 13 juegos ganados y 7 perdidos, mientras que Toros registró 13 descalabros y 7 derrotas.