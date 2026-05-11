Agricultores de Morelos logran doble victoria ante Bravos de Sabinas

Los Agricultores de Morelos tomaron el liderato en solitario en la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, tras imponerse en la doble cartelera ante Bravos de Sabinas, en enfrentamiento que sostuvieron dentro de la tercera serie del rol regular.

En la primera contienda de la tarde, los Agricultores se impusieron por pizarra de 2-0 en un duelazo de pitcheo que dejó como ganador a Héctor Galván, mientras que Ariel Álvarez sufrió el descalabro por la novena de Sabinas. Posteriormente, los locales consumaron la limpia con una dramática victoria por pizarra de 8-7, la cual se definió con un walk-off de Roberto Rabassa; por su parte, Everardo Camacho fue el pitcher ganador, dejando la derrota en la cuenta de Fernando Pérez.

Por otro lado, los Halcones dividieron honores en el Parque Infantil Niños Héroes ante el campeón vigente Barreteros de Barroterán. Los visitantes pegaron primero con un triunfo por pizarra de 6-3, con acierto para Jheyson Manzueta y la derrota para Dianyer Florentino. Posteriormente, los universitarios emparejaron la serie con un agónico triunfo de 7-6 en la segunda confrontación.

En otro frente, los Tuzos de Palau e Indios de Múzquiz salieron a mano con triunfo de 2-1 para los locales, mientras que la tribu se apuntó el segundo duelo con pizarra de 8-2; a su vez, los Bravos de San Dieguito se anotaron doble triunfo con pizarras de 11-2 y 3-2 sobre Irritilas de San Pedro.