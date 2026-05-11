Héctor Sanabria anota y Colonia Obrera avanza a la final: 4-3 ante Necaxa

Héctor Sanabria se vistió de héroe en el último suspiro y, con un zarpazo en tiempo de reposición, metió a la Colonia Obrera en la gran final de la categoría Premier Plus, tras imponerse en un duelo de locura por 4-3 al Necaxa de Estancias en una semifinal que tuvo de todo: goles, expulsiones y dramatismo puro.

El equipo albiazul, el más ganador de la Liga Municipal de Fútbol, sacó la casta en el momento más bravo del cotejo. Cuando el reloj agonizaba y el tiempo extra acechaba, apareció Sanabria al 92´ para clavar el tanto de la diferencia.

En la cancha de AV Sport, la Obrera pegó primero con dianas de Amador Iglesias al 15´, Juan de la Cruz al 50´ y Ramsés Oviedo al 54´. Pero el Necaxa no bajó los brazos y respondió en el complemento.

Ángel Durán se echó el equipo al hombro con un doblete al 62´ y 80´, mientras que Pablo Ruiz también se hizo presente al 65´, metiendo de lleno a los necaxistas en la pelea.

La intensidad del cotejo elevó la temperatura de los jugadores, lo que derivó en expulsiones. Edgar Peña vio la roja y dejó a la Obrera con uno menos, pero poco después Alan Calvillo también fue expulsado, equilibrando la balanza en un cierre cardíaco.

Con este triunfo de infarto, los líderes de la Premier Plus buscarán coronar su gran temporada el próximo domingo, cuando salten al campo para disputar el título ante Trailas Teca.