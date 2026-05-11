Atlético Borja se adueña del liderato tras vencer a Coyotes

Diego Ayala y Eduardo Mata armaron una contundente sociedad y comandaron la goleada de Rec Producciones por 7-2 sobre Mada, quitándoles el invicto en plena jornada 7 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Ayala y Mata hicieron trizas la zaga rival, mostraron una definición letal y se despacharon con sendos dobletes para liderar el triunfo. La fiesta la completaron Obed Ríos, Juan Bernal y Cristian Guardiola, quienes se sumaron al festín para redondear la goliza. Del otro lado, Uriel Vázquez y Jonathan Rodríguez apenas pudieron maquillar el marcador con tantos que sirvieron más para el orgullo que para cambiar la historia del partido.

Con este golpe de autoridad, Rec Audio alcanza las 11 unidades y escaló algunos peldaños de la tabla, mientras que Mada se quedó con 16 puntos, pero ya sin la etiqueta de invicto.

En otro choque vibrante de la categoría Primera "A", el Atlético Borja se trepó hasta la cima en un duelo de locura al imponerse 6-4 sobre Coyotes.

Kevin Trujillo se convirtió en el MVP del cotejo con un hat-trick, el cual fue respaldado por Christopher Gaytán con un doblete y Alan Suárez, que también se hizo presente en el marcador. Por Coyotes, Alejandro Padilla y Carlos Plata respondieron con un gol cada uno, mientras que Josimar García firmó un doblete para mantener a la manada con vida, aunque al final no les alcanzó.