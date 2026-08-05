Acereros de Monclova listos para playoffs: cuatro jugadores regresan tras suspensión

Acereros de Monclova llegará prácticamente con plantel completo al inicio de los playoffs, ya que los cuatro jugadores suspendidos tras el altercado con Toros de Tijuana cumplirán su castigo durante los últimos juegos del calendario regular y podrán disputar la primera serie de la postemporada.

Así lo informó el director del club, Gerardo Benavides Dávila, quien precisó que la única ausencia será el infielder Ryan Hernández, descartado para el resto de la temporada luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el antebrazo.

"De Acereros tuvimos cuatro jugadores suspendidos por la emoción del juego y por salir a defender a un compañero, están suspendidos el juego de hoy y de mañana, pero ya vuelven para los playoffs".

Benavides indicó que el incidente registrado ante Toros fue una situación inesperada y aseguró que no existe un conflicto entre ambas organizaciones.

"La realidad es que con la organización de Toros tenemos una amistad, fue un arranque muy inesperado de un jugador que sorprendió a las dos organizaciones".

Respecto a Ryan Hernández, informó que fue operado con éxito, aunque no podrá volver a jugar en lo que resta de la campaña.

"Todo el equipo está sano y disponible, lo vamos a hacer también por él y por Santiago Chávez".

De cara a la postemporada, destacó que el club ya realizó los ajustes al incorporar al relevista Ian Churchill y al abridor Vines, quienes reforzarán un cuerpo de pitcheo que calificó como sólido.

Añadió que el equipo llega motivado tras cumplir el primer objetivo de clasificar y destacó la unión entre el mánager Gabriel Castro, el cuerpo técnico, los jugadores de experiencia y los novatos.

Sobre el rival de la primera ronda, explicó que Monterrey continúa como el adversario más probable, aunque Guadalajara aún mantiene posibilidades, por lo que la definición se conocerá en las próximas horas.

Finalmente, adelantó que la organización anunciará en breve los horarios oficiales de la serie inaugural e invitó a la afición a respaldar al equipo durante la postemporada.