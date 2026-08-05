Acereros de Monclova inicia preventa de boletos para playoffs

El Club Acereros de Monclova anunció que este jueves continuará la preventa de boletos para los playoffs, exclusivamente para los aficionados abonados, mientras que la venta libre arrancará a partir del viernes.

La directiva de la Furia Azul informó que las taquillas del estadio atenderán al público en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, reanudando actividades de 3:00 a 6:00 de la tarde.

Como parte de la preventa, el club ofrece un paquete correspondiente a los dos primeros juegos de la serie de playoffs que se disputarán en Monclova. Cada abonado podrá adquirir un combo con un boleto correspondiente a su abono, además de tener la posibilidad de comprar hasta dos boletos adicionales en áreas no numeradas.

La organización acerera precisó que la venta libre comenzará este viernes y estará disponible en las taquillas del estadio, en el horario antes mencionado, así como a través del sitio www.furiazulticket.com, con un límite de tres boletos por persona.

En cuanto a los precios, las localidades tienen un costo que va desde los 120 pesos en la zona de General Barra, la opción más accesible para la afición, hasta los 295 pesos en las áreas de Palco Central y Bar Central, que representan las localidades de mayor valor.