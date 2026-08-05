La Familia supera a Ajolotes en la Liga de Vóleibol Rangelitos

Los Plasencia combinaron precisión en el saque y una sólida defensiva para labrar una contundente victoria ante el sexteto de Flamel, al enfrentarse en la jornada 17 de la Liga de Vóleibol Rangelitos.

En dos sets corridos, la dinastía Plasencia impuso una clara superioridad sobre el diamante del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez y resolvió el encuentro sin mayores complicaciones, con parciales de 25-23 y 25-15, para registrar un triunfo más y enfilarse a los playoffs dentro de la categoría Mixta.

LA FAMILIA ALARGA RACHA

La escuadra de Ajolotes no tuvo su mejor tarde dentro de la cancha y terminó cargando con un doloroso revés ante La Familia, en otro cotejo de la cartelera dominical que presentó el circuito de voleibol coordinado por Pedro Rangel. La Familia dominó el cotejo desde el inicio y selló cartones de 25-14 y 25-8 para anotarse el resultado.

CLARO TRIUNFO DE OLIMPO

Los olímpicos mostraron gran coordinación ofensiva y tuvieron su recompensa con un triunfo en dos sets corridos, frente a la escuadra de Estrellas. En el primer episodio, el equipo de Olimpo reflejó su superioridad con parciales de 25-21, y posteriormente redondeó con un contundente 25-5 para hilvanar una victoria más a su cuenta en la categoría Mixta.